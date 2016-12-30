Дамаск обвинил умеренную оппозицию в нарушении перемирия

Сирия обвинила «Свободную сирийскую армию» в нарушении условия перемирия. Дамаск обвиняет «умеренную оппозицию» в крупном наступлении на севере провинции Хама.



Сирийские военнослужащие, которые занимали позиции около деревни Мхрада, где живут христиане, в результате наступления боевиков оставили этот населенный пункт, а после контратаки вернули свои позиции.

По данным властей Сирии, потери понесли обе стороны, отмечает «Федеральное агентство новостей».