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Пятница,
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Дамаск обвинил умеренную оппозицию в нарушении перемирия

Боевики организовали крупное наступление в провинции Хама

Сирия обвинила «Свободную сирийскую армию» в нарушении условия перемирия. Дамаск обвиняет «умеренную оппозицию» в крупном наступлении на севере провинции Хама.

Сирийские военнослужащие, которые занимали позиции около деревни Мхрада, где живут христиане, в результате наступления боевиков оставили этот населенный пункт, а после контратаки вернули свои позиции.

По данным властей Сирии, потери понесли обе стороны, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Дамаск обвинил умеренную оппозицию в нарушении перемирия

Боевики организовали крупное наступление в провинции Хама

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