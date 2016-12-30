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Число воронежских резидентов офшоров снизилось на треть за три года

Кипр по-прежнему остается в приоритете

Воронежская ФНС подвела итоги своей работы в этом году.

На ее контроле по-прежнему остаются более 200 местных организаций, чьи учредители зарегистрированы в офшорной зоне.

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на налоговую службу, за последние три года число резидентов офшоров снизилось на треть.

Ранее отслеживались только те организации, учредители которых были в первом или втором звене. Теперь же, для усиления контроля, список расширен.

30% из них занимаются торговлей, 20% — сельским хозяйством, 12% торгуют недвижимостью.

Кипр по-прежнему  остается лидером среди тех государств, в которых воронежцы регистрируют свои фирмы. На втором месте Британские Виргинские острова. На третьем — Нидерланды.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Число воронежских резидентов офшоров снизилось на треть за три года

Кипр по-прежнему остается в приоритете

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