Число воронежских резидентов офшоров снизилось на треть за три года

Воронежская ФНС подвела итоги своей работы в этом году.

На ее контроле по-прежнему остаются более 200 местных организаций, чьи учредители зарегистрированы в офшорной зоне.



Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на налоговую службу, за последние три года число резидентов офшоров снизилось на треть.

Ранее отслеживались только те организации, учредители которых были в первом или втором звене. Теперь же, для усиления контроля, список расширен.



30% из них занимаются торговлей, 20% — сельским хозяйством, 12% торгуют недвижимостью.

Кипр по-прежнему остается лидером среди тех государств, в которых воронежцы регистрируют свои фирмы. На втором месте Британские Виргинские острова. На третьем — Нидерланды.