Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Россия изо льда: новый городок в Москве

Из настоящего сибирского льда мастера создали точные копии главных достопримечательностей страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ледовый городок с копиями главных достопримечательностей России открылся в столичном Парке Победы 29 декабря. 

Из настоящего сибирского льда мастера создали фигуры, символизирующие каждый из семи регионов России. Так, например, Урал представляет Челябинский метеорит, а Золотое кольцо России — Золотые Ворота Владимира и церковь Покрова на Нерли. От возвышающегося в центре города 40-метрового ледяного московского Кремля к каждому из «регионов» ведет одна из шести горок. 

Посмотреть, как проходила праздничная церемония открытия первого в столице ледового городка, собравшего все главные достопримечательности страны, можно в фотогалерее «Известий». 

Читайте также:

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

Сказка в подземке: в столичном метро запустили новогодний поезд

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни. Инфографика

Ледовый городок

​​​​​​​

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Россия изо льда: новый городок в Москве

Россия изо льда: новый городок в МосквеИз настоящего сибирского льда мастера создали точные копии главных достопримечательностей страны

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке