Россия изо льда: новый городок в Москве

Ледовый городок с копиями главных достопримечательностей России открылся в столичном Парке Победы 29 декабря.



Из настоящего сибирского льда мастера создали фигуры, символизирующие каждый из семи регионов России. Так, например, Урал представляет Челябинский метеорит, а Золотое кольцо России — Золотые Ворота Владимира и церковь Покрова на Нерли. От возвышающегося в центре города 40-метрового ледяного московского Кремля к каждому из «регионов» ведет одна из шести горок.



Посмотреть, как проходила праздничная церемония открытия первого в столице ледового городка, собравшего все главные достопримечательности страны, можно в фотогалерее «Известий».

Ледовый городок

Фотография 1 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 2 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 3 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 4 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 5 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 6 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 7 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 8 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 9 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 10 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 11 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 12 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 13 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 14 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 15 из 15:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

​​​​​​​