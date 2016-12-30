Россия изо льда: новый городок в Москве

Из настоящего сибирского льда мастера создали точные копии главных достопримечательностей страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Ледовый городок с копиями главных достопримечательностей России открылся в столичном Парке Победы 29 декабря.
Из настоящего сибирского льда мастера создали фигуры, символизирующие каждый из семи регионов России. Так, например, Урал представляет Челябинский метеорит, а Золотое кольцо России — Золотые Ворота Владимира и церковь Покрова на Нерли. От возвышающегося в центре города 40-метрового ледяного московского Кремля к каждому из «регионов» ведет одна из шести горок.
Посмотреть, как проходила праздничная церемония открытия первого в столице ледового городка, собравшего все главные достопримечательности страны, можно в фотогалерее «Известий».
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Ледовый городок