В Калининградской области рождаемость впервые превысила смертность

Впервые за долгое время статистика зафиксировала в области естественную прибыль населения, причем без учета мигрантов, — 28 человек. В январе–ноябре 2016 года родилось 11 162 человека — на 157 меньше, чем в те же месяцы 2015-го. Однако и скончалось значительно меньше, чем год назад: 11 134 против 11 763 человек.

На первом месте среди причин смерти в Калининградской области — 45,7%, или 5093 человек, — болезни системы кровообращения. Еще 1766 жителей региона скончались от онкологии. Болезни органов пищеварения и дыхания суммарно унесли жизни 965 человек. Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 177 человек, 109 из которых скончались от ВИЧ — на 12 больше, чем в прошлом году.

991 житель Калининградской области в январе–ноябре 2016 года — 8,9% от общего числа зафиксированных смертей — скончался от внешних причин: отравление алкоголем, самоубийства, несчастные случаи, а 72 гражданина стали жертвами убийств, пишет kaliningradfirst.ru со ссылкой на Калининградстат.