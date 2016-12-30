Завершено расследование дела о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Следственный комитет Республики Татарстан завершил расследование уголовного дела о пожаре 11 марта 2015 года в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек и более 60 получили травмы.

Причиной трагедии стала эксплуатация в качестве торгового центра не предназначенного для этих целей здания с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности. В ходе расследования было допрошено более 700 потерпевших и 900 свидетелей, проведено более 170 судебных экспертиз.

Перед судом предстанут директор ООО «Заря» — арендатор ТК «Адмирал» Гусейн Гахраманов, его замы — Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, гендиректор ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП РФ по РТ Жанна Алпарова, бывший пристав-исполнитель Минзиля Сафина, специалист региональной инспекции Государственного строительного надзора Галия Исаева и пять рабочих, говорится в сообщении местного СК, которое приводит ProKazan.ru.

Место возгорания находилось на крыше одноэтажной пристройки в районе входа в ТЦ «Адмирал». Потерпевшими предъявлены требования о возмещении им морального вреда на сумму 11,27 млрд рублей.

Напомним, 11 марта прошлого года около часа дня загорелся рынок в Адмиралтейской слободе столицы Татарстана. В результате пожара здание торгового комплекса обрушилось, погибли 19 человек, 61 получил травмы, более 600 пострадали материально.