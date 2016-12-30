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Четырех российских скелетонистов отстранили от соревнований

Имена спортсменов не сообщаются

Четырех российских скелетонистов отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Об этом сообщается в заявлении организации.

Спортсменов заподозрили в применении запрещенных препаратов во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

Отмечается, что IBSF проинформировала о своем решении отстраненных скелетонистов и Федерацию бобслея России.

«В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса IBSF не будет называть имена спортсменов, пока не завершится разбирательство», - говорится в заявление.

Россию в скелетоне на Олимпиаде-2014 представляли Александр Третьяков, который завоевал золото и Елена Никитина, ставшая бронзовым призером. Кроме них в Играх участвовали еще четыре российских скелетониста - Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов и Никита Трегубов.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Четырех российских скелетонистов отстранили от соревнований

Имена спортсменов не сообщаются

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