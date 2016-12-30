Boeing благополучно сел в Варшаве после попадания в двигатель птицы

Пассажирский Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air, который был вынужден вернуться в аэропорт Варшавы из-за попавшей в двигатель птицы, благополучно приземлился,

«#ENT7913 уже на земле. Посадка (прошла) без всяких проблем», - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

В течение нескольких часов лайнер кружил над городом Минск-Мазовецкий для выработки топлива.

Самолет, направлявшийся из Варшавы в кипрскую Ларнаку, столкнулся с птицей спустя несколько минут после вылета, передает «РИА Новости».

По словам гендиректора авиакомпании, самолету предстоит технический осмотр.