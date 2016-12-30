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Главы МИД РФ и Казахстана обсудили встречу властей Сирии и оппозиции

Встречу делегаций правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции планируется провести в Астане

В пятницу Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов обсудили по телефону планируемую в Астане встречу делегаций правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции. Дипломаты затронули и актуальные вопросы двусторонних отношений.

«Министры также обсудили актуальные вопросы российско-казахстанских отношений, в том числе в контексте избрания Казахстана непостоянным членом СБ ООН на 2017-2018»,— сообщили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин достиг договоренности с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении сторонам сирийского конфликта продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. Эту инициативу поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Главы МИД РФ и Казахстана обсудили встречу властей Сирии и оппозиции

Встречу делегаций правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции планируется провести в Астане

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