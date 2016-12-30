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В Липецке установили знаки туристской навигации

Всего в городе будет установлено 65 указателей

В Липецке начали устанавливать навигационные указатели к объектам культурного наследия города. На них размещены обозначения всех достопримечательностей: памятников, архитектурных объектов, соборов, музеев и парков.

По мнению городских властей, указатели помогут сделать город удобным для туристов. Навигаторы позволят гостям Липецка лучше ориентироваться на улицах города.

Как передает GOROD48, всего в городе будет установлено 65 туристских указателей. Таким образом, навигацией будут охвачены все достопримечательности областного центра.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В Липецке установили знаки туристской навигации

Всего в городе будет установлено 65 указателей

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