В Липецке установили знаки туристской навигации

В Липецке начали устанавливать навигационные указатели к объектам культурного наследия города. На них размещены обозначения всех достопримечательностей: памятников, архитектурных объектов, соборов, музеев и парков.

По мнению городских властей, указатели помогут сделать город удобным для туристов. Навигаторы позволят гостям Липецка лучше ориентироваться на улицах города.



Как передает GOROD48, всего в городе будет установлено 65 туристских указателей. Таким образом, навигацией будут охвачены все достопримечательности областного центра.