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Под Череповцом возрожден затопленный во время СССР женский монастырь

Монастырский статус присвоен общине на побережье Рыбинского водохранилища

В селе Мякса Череповецкого района Вологодской области открыт Новолеушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Он станет продолжением обители, затопленной в 1941-1947 годах водами Рыбинского водохранилища.

Леушинский монастырь был одной из трех «женских лавр» России, наряду с Дивеево и Шамордино. В канун 1917 года в нем подвизалось почти 700 насельниц. В 40-е годы прошлого века монастырь был затоплен водами Рыбинского водохранилища.

В конце ХХ века в память о монастыре возникла необычная традиция современной православной России – Леушинские молитвенные стояния. Каждый год в ночь с 6 на 7 июля на берегу водохранилища собираются верующие чтят память всех храмов и монастырей, сокрытых водами рукотворного потопа.

И вот в конце декабря этого года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято решение - монастырь возродить. Точнее присвоить монастырский статус общине, располагающейся в селе Мякса на побережье Рыбинского водохранилища и считающейся продолжением общины затопленного монастыря. Пока в «штате» нового монастыря всего семь монахинь, пишет Cpv.Ru.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Под Череповцом возрожден затопленный во время СССР женский монастырь

Монастырский статус присвоен общине на побережье Рыбинского водохранилища

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