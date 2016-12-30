Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль

Российский президент Владимир Путин поздравил действующего президента США Барака Обаму и будущего главу американского государства Дональда Трампа с наступающим Новым годом.

«Поздравляю его (Барака Обаму) и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Трампа, весь американский народ!», — передает пресс-служба Кремля. Российский лидер также пожелал всем благополучия и процветания.

Путин коснулся темы новых антироссийских санкций, подчеркнув, что ему «жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом».

А всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, Владимир Путин пригласил на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль.

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