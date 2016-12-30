В Воронеже осудили начальника Юго-Восточной РДЖВ

Начальнику Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов (РДЖВ) Центральный районный суд вынес приговор за злоупотребление должностными полномочиями. Его осудили на шесть месяцев условного срока.

Сумма ущерба, нанесенная ОАО «РЖД», составила почти 250 тыс. рублей. Начальник в 2014 и 2015 годах привлекал своих подчиненных к ремонту своей недвижимости. Работники предприятия выполняли его поручения без договоров и в рабочее время.



При этом начальник начислял и выплачивал им зарплаты из бюджета ОАО «РЖД». Так они получили почти 250 тыс. рублей за время, которое работали в домах руководителя, пишет РИА «Воронеж».

