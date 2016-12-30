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Путин ввел санкции в отношении Северной Кореи

В основном ограничения касаются экспорта угля, серебра, меди, никеля и цинка из КНДР в страны ООН

Президент России Владимир Путин ввел санкции в отношении Северной Кореи. Соответствующий указ подписан в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний.

Документ предусматривает меры по выполнению резолюции 2270 Совета Безопасности ООН. Указ размещен на официальном портале правовой информации.

Ограничения, согласно документу, касаются в основном экспорта серебра, меди, никеля, цинка и угля из Северной Кореи в страны ООН.

Указ подписан в соответствии с Федеральным законом «О специальных экономических мерах», сообщает «ТВ Центр». СБ ООН одобрил проект резолюции о введении санкций в отношении КНДР 30 ноября 2016 года.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Путин ввел санкции в отношении Северной Кореи

В основном ограничения касаются экспорта угля, серебра, меди, никеля и цинка из КНДР в страны ООН

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