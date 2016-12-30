С новым годом надежды на лучшее связывает больше россиян, чем в 2016-м

Россияне стали оптимистичнее. На следующий год они возлагают больше надежд, чем это было в конце прошлого года.



Это следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

С 2015 года индекс личных ожиданий от будущего года увеличился на 17 пунктов. Прирост показателя ожиданий в масштабах страны еще больше — он увеличился на 23 пункта.

Как сообщает ИА FlashNord, около 25% респондентов уверены, что следующий год будет удачным, 27% считают, что для них лично, 24% — что в целом для страны.

Согласно результатам исследования, треть опрошенных (33%) называют войну в Сирии главным мировым событием этого года. Второе место занимают выборы президента США (31%). Третье — события в мире спорта (13%).

Опрос ВЦИОМа был проведен 17–18 декабря в 46 областях, краях и республиках и восьми российских федеральных округах.