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IIHF объяснила, почему отказала сборной РФ в минуте молчания

Федерация не проводит минут тишины по событиям, которые не связаны с хоккеем

Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила, почему было запрещено провести минуту молчания в память о погибших в крушении Ту-154 над Черным морем перед матчем молодежных сборных России и Канады. 

Согласно заявлению ассоциации, она не проводит минуты молчания по событиям, которые никак не связаны с хоккеем. При этом игрокам было разрешено сыграть матч в траурных повязках.

Перед стартовой встречей национальной сборной России против канадцев на молодежном чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Монреале и Торонто, российская сторона попросили IIHF объявить минуту молчания, но этого сделано не было.

Напомним, встреча закончилась победой сборной Канады — 5:3.

Утром 25 декабря, около 5.40 мск, военно-транспортный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи в сирийский Хмеймим, пропал с радаров. На борту находились 92 человека — российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также восемь членов экипажа. Позже обломки самолета были найдены в Черном море.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

IIHF объяснила, почему отказала сборной РФ в минуте молчания

Федерация не проводит минут тишины по событиям, которые не связаны с хоккеем

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