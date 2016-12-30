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Самарская область собрала более 1 т подарков для сирийских детей

Жители региона присоединились к новогодней акции «Дети России — детям Сирии»

Самарская область собрала более 1 т подарков и детского питания для сирийских детей. В праздничной акции «Дети России — детям Сирии» приняли участие детские сады, школы и кружки дополнительного образования региона.

Как передает НИА «Самара», акцию поддержали и военные комиссариаты ЦВО. Они собрали около 43 т подарков. В ближайшее время они будут доставлены в Сирию.

На Ямале собрали более 3 млн рублей в помощь сирийским детям. На собранные средства были закуплены комплекты трикотажной одежды всех детских размеров, а также сладкие подарки. На сегодняшний день сформировано 500 посылок.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Самарская область собрала более 1 т подарков для сирийских детей

Жители региона присоединились к новогодней акции «Дети России — детям Сирии»

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