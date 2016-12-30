СБУ запретила российскому актеру Яну Цапнику посещать Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну сроком на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в фильме «Военный корреспондент».



Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Он отметил, что СБУ проинформировало минкульт Украины о внесении Цапника в черный список лиц, создающих «угрозу национальной безопасности».



Артеменко также указала, что Цапник снимался в новогодней программе украинского телеканала «Интер». В связи с этим он предупредил руководство канала, что если российские актер участвует в новогоднем «Огоньке», то вещателю необходимо принять соответствующие меры.

Ранее украинские СМИ информировали, что «Интер» намерен транслировать 31 декабря новогоднее шоу «Остаемся зимовать», главную роль в котором сыграл Цапник.



Ян Цапник — российский актер театра и кино. Он снимался в таких хитах отечественного кинопроката как «Елки 1914» и «Елки лохматые», «Горько!» и «Горько!2», «Самый лучший день», а также в популярном сериале «Физрук».



В 2015 году на Украине составили черный список из 83 российских и мировых деятелей культуры, которые, как было заявлено украинскими властями, «создают угрозу национальной безопасности страны». В этом списке, в частности, указаны такие прославленные режиссеры и актеры, как Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков и др.

24 апреля министерство культуры Украины заявило о намерении создать агентство, которое не позволило бы артистам с пророссийской позицией гастролировать и заниматься какой-либо творческой деятельностью в стране.

