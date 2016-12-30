Потомки Штрауса впервые встретят Новый год в Москве

Праправнук Иоганна Штрауса-отца — Эдуард Штраус прилетел в столицу России, чтобы оценить мастерство русских музыкантов в Московской консерватории имени Чайковского (МГАСО) и послушать в их исполнении вальсы и польки.



В пресс-службе МГАСО «Известиям» сообщили, что это традиционный концерт, проходящий в консерватории с 2007 года и входящий в так называемую «Золотую серию Когана».



«У него уже есть в Москве своя группа поклонников. На концерте исполняют вальсы, польки и другие произведения, написанные семейством Штраусов. Программа каждый год новая. Исполняются не только «хитовые», но и неизвестные широкой аудитории произведения. Доктора Эдуарда Штрауса пригласил в Москву маэстро Коган. Он принял приглашение и в этом году впервые прилетел в Москву», — уточнили в пресс-службе.



Там также добавили, что Штраус прилетел в сопровождении супруги Сюзанны и сына Томаса. Они останутся в столице на новогодние праздники. Чета Штраус не только оценит концерт Когана, но и побывает на репетициях, а также за кулисами в консерватории. Кроме того, гостей познакомят с русской кухней и достопримечательностями столицы.



Самолет с потомками великого композитора приземлился этой ночью, а уже утром Штраус поделился с «Известями» своим первым впечатлением от столицы.



— Москва — огромный город. Столица России очень интересна с исторической точки зрения. Мы посмотрели центральные станции метро. И поехали на Патриаршие пруды, где встретились со старым другом — коренным москвичом, который сейчас живет в Австрии. Моя жена очень хорошо знает «Мастера и Маргариту», и она рассказала, что именно в этом месте в романе Булгакова герои встречаются с Воландом», — рассказал Эдуард Штраус.



Доктор Эдуард Штраус — праправнук Иоганна Штрауса-отца и родственник Короля вальса — Иоганна Штрауса-сына. Сегодня он выступает почетным покровителем обществ Иоганна Штрауса в Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Чехии. С 1995 года является президентом Венского института исследований творчества Штрауса.

