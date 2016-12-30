В наркологическом диспансере Казани освободили места к праздникам

Как рассказал ИА «Татар-информ» заместитель главного врача казанского наркодиспансера Степан Криницкий, там перед Новым годом выписали большинство пациентов, освободили больничные койки и теперь места хватит всем.

По наблюдениям специалиста, наплыв пациентов в наркодиспансер начинается к концу первой недели каникул. Тут, конечно, всё от человека зависит: кому-то и девять дней мало, а кто-то и за один-два дня доходит до опасной кондиции. Пациенты поступают, как правило, в состоянии абстиненции - когда пить больше вроде и не могут, но и остановиться не в состоянии, уточняет Степан Криницкий.

Врач-нарколог радикально подходит к проблеме алкогольных излишеств на Новый год. Советует вообще не употреблять спиртное в новогоднюю ночь и праздники, а если уж выпили, то хотя бы не садиться за руль авто. В том числе и на следующий день.

По его словам, выведение алкоголя из организма – растяжимое понятие и зависит от многих факторов: от вида спиртного, от закуски, эмоционального и физического состояния, веса и пола человека.