Центр искусств имени Георгия Свиридова открылся в Курске

Мемориальный концертно-экспозиционный центр искусств имени Георгия Свиридова открылся в отреставрированном здании Дома офицеров.

Свиридовский центр является филиалом Курской филармонии, ранее он располагался на базе Курского областного литературного музея. С переездом центра в новое здание откроются новые возможности для изучения творческого наследия советского композитора, отмечает KurskCity.ru.

В экспозиции в центре искусств представлены личные вещи композитора, привезенные на его родину из московской квартиры. В частности, это книжные экземпляры из его личной библиотеки, картины, мебель и многое другое. Всего в экспозиции центра задействовано 3,5 тыс. предметов.