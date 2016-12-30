Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Центр искусств имени Георгия Свиридова открылся в Курске

Он расположился в отреставрированном здании Дома офицеров

Мемориальный концертно-экспозиционный центр искусств имени Георгия Свиридова открылся в отреставрированном здании Дома офицеров.

Свиридовский центр является филиалом Курской филармонии, ранее он располагался на базе Курского областного литературного музея. С переездом центра в новое здание откроются новые возможности для изучения творческого наследия советского композитора, отмечает KurskCity.ru.

В экспозиции в центре искусств представлены личные вещи композитора, привезенные на его родину из московской квартиры. В частности, это книжные экземпляры из его личной библиотеки, картины, мебель и многое другое. Всего в экспозиции центра задействовано 3,5 тыс. предметов.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Центр искусств имени Георгия Свиридова открылся в Курске

Он расположился в отреставрированном здании Дома офицеров

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке