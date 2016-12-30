В следующем году проезд на «Ласточке» подорожает

Электропоезда «Ласточка» со следующего года начинает обслуживать «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».



В связи с этим билет на электричку подорожает. Вместо 387 рублей за него нужно будет платить 579.

Как сообщает ресурс Новгород.ру со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, «Дирекции скоростного сообщения» был невыгоден маршрут Санкт-Петербург – Великий Новгород.

В итоге было принято решение не отменять его полностью, а передать обслуживание СЗППК.

Изменение субъекта федерации, отвечающего за электричку, повлекло увеличение тарифов, уточняет агентство.

Теперь Новгородская область будет компенсировать компании выпадающие доходы от перевозки «Ласточкой».