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Россия направит самолет за дипломатами, высланными из США

Самолет специального летного отряда «Россия» доставит дипломатов и членов их семей на родину

За российскими дипломатами и членами их семей Россия направит в США самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию президента РФ.

«Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ»,— говорится в сообщении.

Накануне США объявили о высылке 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал «работниками российской разведки». Президент России Владимир Путин принял решение о том, что американские дипломаты высланы не будут.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Россия направит самолет за дипломатами, высланными из США

Самолет специального летного отряда «Россия» доставит дипломатов и членов их семей на родину

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