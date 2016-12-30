Россия направит самолет за дипломатами, высланными из США

За российскими дипломатами и членами их семей Россия направит в США самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию президента РФ.



«Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ»,— говорится в сообщении.

Накануне США объявили о высылке 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал «работниками российской разведки». Президент России Владимир Путин принял решение о том, что американские дипломаты высланы не будут.

