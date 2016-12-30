Путин надеется, что с приходом Трампа РФ и США наладят сотрудничество

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что с приходом в Вашингтон администрации Дональда Трампа Россия и США смогут восстановить сотрудничество.

Глава государства также поздравил его с рождественскими и новогодними праздниками.

«В поздравительном послании глава российского государства высказал надежду, что после вступления Трампа в должность президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене», — сообщает пресс-служба Кремля.

В послании Трампу также отмечается, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире, что подтверждают серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы.

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