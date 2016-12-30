Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин надеется, что с приходом Трампа РФ и США наладят сотрудничество

Глава государства поздравил избранного президента Америки с наступающим Новым годом

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что с приходом в Вашингтон администрации Дональда Трампа Россия и США смогут восстановить сотрудничество.

Глава государства также поздравил его с рождественскими и новогодними праздниками.

«В поздравительном послании глава российского государства высказал надежду, что после вступления Трампа в должность президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене», — сообщает пресс-служба Кремля.

В послании Трампу также отмечается, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире, что подтверждают серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы.

Читайте также: 

Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Путин надеется, что с приходом Трампа РФ и США наладят сотрудничество

Глава государства поздравил избранного президента Америки с наступающим Новым годом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке