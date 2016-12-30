За год в Оренбурге произошло 65 ДТП с участием пассажирских автобусов

За год в Оренбурге и Оренбургском районе произошло 65 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли три человека и 106 получили травмы различной степени тяжести.

В Оренбурге по вине водителей автобусов произошло 60 ДТП. В целях повышения уровня безопасности пассажирских перевозок с 1 по 12 января в областной столице ГИБДД проведет первый этап профилактической акции «Автобус».



Как пишет РИА «Оренбуржье», акция направлена на повышение уровня безопасности и снижение аварий с участием пассажирского транспорта.