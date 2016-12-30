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В Пензенской области освятили новые машины скорой помощи

Автомобили стали подарком к Новому году — в этот праздник медицинские работники обычно усиленно трудятся

Очередная партия автомобилей скорой медицинской помощи прибыла в Пензенскую область. 26 машин, из которых 15 «Газелей» и 11 — марки «УАЗ», пополнят автопарки больниц в 20 районах области. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи, отмечает ИА «Пенза-пресс».

Парк спецтранспорта обновляется благодаря федеральной программе поддержки автомобильной промышленности. В 2016 году в регион поступило 48 машин скорой помощи. Первые автомобили больницы получили в сентябре. Медработники отзываются о них как о комфортабельных и надежных.

В конце церемонии передачи ключей священник прочитал молитву и окропил автомобили скорой помощи святой водой.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В Пензенской области освятили новые машины скорой помощи

Автомобили стали подарком к Новому году — в этот праздник медицинские работники обычно усиленно трудятся

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