Роспотребнадзор проверяет гостиницы и кафе новогодней столицы России

Региональное управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проверяет гостиницы, кафе, рестораны и предприятия торговли Тамбова, который в 2016 году объявлен новогодней столицей России.



Специалисты ведомства уже проверили 17 гостиниц и 19 заведений общественного питания. Особый контроль установлен за качеством и безопасностью пищевых продуктов, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима и безопасностью питьевого водоснабжения.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», надзорное ведомство следит и за качеством продукции, которая будет представлена на гастрономическом фестивале. Все угощения, которые приготовят его участники, должны соответствовать необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям изготовления и реализации пищевой продукции. Специалисты ведомства будут дежурить и во время проведения гастрофестиваля.

Всего за год ведомство проверило 420 различных объектов. Нарушения обязательных требований выявлены на 145 из них.

По данным Ассоциации туроператоров РФ, туристы активно бронируют номера в отелях новогодней столицы России. В половине гостиниц Тамбова на праздничные даты уже нет свободных номеров.

