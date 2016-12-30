Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
30 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Роспотребнадзор проверяет гостиницы и кафе новогодней столицы России

Специалисты ведомства уже проверили 19 заведений общепита Тамбова

Региональное управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проверяет гостиницы, кафе, рестораны и предприятия торговли Тамбова, который в 2016 году объявлен новогодней столицей России.

Специалисты ведомства уже проверили 17 гостиниц и 19 заведений общественного питания. Особый контроль установлен за качеством и безопасностью пищевых продуктов, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима и безопасностью питьевого водоснабжения.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», надзорное ведомство следит и за качеством продукции, которая будет представлена на гастрономическом фестивале. Все угощения, которые приготовят его участники, должны соответствовать необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям изготовления и реализации пищевой продукции. Специалисты ведомства будут дежурить и во время проведения гастрофестиваля.

Всего за год ведомство проверило 420 различных объектов. Нарушения обязательных требований выявлены на 145 из них.

По данным Ассоциации туроператоров РФ, туристы активно бронируют номера в отелях новогодней столицы России. В половине гостиниц Тамбова на праздничные даты уже нет свободных номеров.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Роспотребнадзор проверяет гостиницы и кафе новогодней столицы России

Специалисты ведомства уже проверили 19 заведений общепита Тамбова

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке