Путин выразил надежду на дальнейшее выстраивание отношений с Японией

В новогоднем послании к премьеру Японии президент России выразил надежду на дальнейшее выстраивание партнерских связей с Японией. Владимир Путин отметил в послании к Синдзо Абэ, что состоявшиеся переговоры позволили существенно продвинуться в решении двусторонних вопросов.

«Обращаясь к премьер-министру Японии Сидзо Абэ, глава российского государства с удовлетворением отметил значительную активизацию российско-японского диалога в 2016 году», — отмечается в сообщении пресс-службы Кремля в пятницу.

Владимир Путин 15–16 декабря посетил Японию с официальным визитом, который откладывался с 2014 года.