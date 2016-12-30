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Руководство ФК «Крылья Советов» расплатилось с экс-тренером клуба

Вопрос по выплатам Франку Веркотерену практически закрыт

Решился вопрос с выплатой неустойки экс-главному тренеру самарских «Крыльев Советов» Франку Веркотерену.

Это утверждает генеральный директор ФК Виталий Шашков. По его словам, с бывшем наставником клуба согласовали все вопросы по оплате.

«Тренер ничего лишнего не просил, мы ничего лишнего не заплатили. Все обязательства, которые были прописаны в контракте, выполняются», — заявил Шашков, которого цитирует ресурс «ВолгаНьюс.рф».

Агентство напоминает, что Веркотерена отправили в отставку после поражения «Крыльев Советов» от «Оренбурга» в конце октября.

Тогда появилась информация о том, что бывший наставник получит неустойку в размере €1 млн.

Однако это опроверг глава совета директоров ФК и областной министр спорта Дмитрий Шляхтин.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Руководство ФК «Крылья Советов» расплатилось с экс-тренером клуба

Вопрос по выплатам Франку Веркотерену практически закрыт

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