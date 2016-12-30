Путину понравился фильм «Викинг» с Козловским в главной роли

Российский президент Владимир Путин заявил, что фильм «Викинг», вышедший в широкий прокат 29 декабря, интересный. Глава государства даже готов его пересмотреть. На премьере ленты присутствовали министр культуры РФ Владимир Мединский и продюсер картины Константин Эрнст.

«Бесспорно, Владимир Ростиславович [Мединский] как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественное произведение, поэтому уверен, что такие вещи нужны. Безусловно, [фильм] интересный. С удовольствием посмотрю еще раз», — сказал Путин, передает телеканал «Россия 24».

Президент также отметил, что в фильме показан важнейший для российской истории временной промежуток.

Фильм «Викинг» снят по мотивам «Повести временных лет». Он рассказывает о жизни князя Владимира.