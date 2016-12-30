В Ульяновской области 2017 год пройдет под знаком доброжелательности

Власти Ульяновской области объявили волонтерское и добровольческое движение одним из главных направлений развития в наступающем году. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов, передает 1ul.ru.



Планируется организовать акции для привлечения людей к теме добровольчества. Среди них проект «Начни с себя», направленный на оказание помощи в благоустройстве храмов и прихрамовых территорий в разных районах области. Будет проводиться обучение будущих волонтеров, намечено создание центра социальных проектов, благотворительности и развития волонтерства.



В 2016 году в Ульяновской области был разработан стандарт работы волонтеров и организован межведомственный календарный план работы. Среди задач на I квартал 2017-го — переговоры с федеральным центром о проведении тематического окружного мероприятия и разработка закона о добровольчестве.