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В Ульяновской области 2017 год пройдет под знаком доброжелательности

Власти намерены развивать волонтерское движение в регионе

Власти Ульяновской области объявили волонтерское и добровольческое движение одним из главных направлений развития в наступающем году. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов, передает 1ul.ru.

Планируется организовать акции для привлечения людей к теме добровольчества. Среди них проект «Начни с себя», направленный на оказание помощи в благоустройстве храмов и прихрамовых территорий в разных районах области. Будет проводиться обучение будущих волонтеров, намечено создание центра социальных проектов, благотворительности и развития волонтерства.  

В 2016 году в Ульяновской области был разработан стандарт работы волонтеров и организован межведомственный календарный план работы. Среди задач на I квартал 2017-го — переговоры с федеральным центром о проведении тематического окружного мероприятия и разработка закона о добровольчестве. 

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В Ульяновской области 2017 год пройдет под знаком доброжелательности

Власти намерены развивать волонтерское движение в регионе

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