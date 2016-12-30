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Пятница,
30 декабря
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В Москве мигрант хотел ограбить студентку, но передумал и убежал

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам

В Москве уроженец Узбекистана напал на 17-летнюю студентку, чтобы ограбить ее, однако он передумал это делать и скрылся с места преступления.

Злоумышленник хотел украсть у девушки мобильный, однако не довел замысел до конца и убежал, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Полицейским удалось задержать 30-летнего мигранта по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж», расследование уголовного дела продолжается.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В Москве мигрант хотел ограбить студентку, но передумал и убежал

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам

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