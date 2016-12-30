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FIS отклонила апелляции лыжников из РФ о временной дисквалификации

Таким образом, россияне пропустят престижную многодневную гонку «Тур де Ски»

Международная федерация лыжных гонок (FIS) отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от международных соревнований.

Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Отмечается, что решение допинговой комиссии FIS было принято единогласно. На время дисквалификации спортсмены не могут принимать участие в любых соревнованиях, как национальных, так и международных.

23 декабря «Известия» сообщали, что FIS после доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранила от международных соревнований шестерых российских лыжников. Их имена тогда не назывались.

Позже выяснилось, что речь идет об Александре Легкове, Алексее Петухове, Максиме Вылегжанине, Евгении Белове, а также Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. Об этом сообщил старший тренер дистанционной сборной РФ по лыжным гонкам Олег Перевозчиков и подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Спортсмены не смогут принять участие в многодневной гонке «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

FIS отклонила апелляции лыжников из РФ о временной дисквалификации

Таким образом, россияне пропустят престижную многодневную гонку «Тур де Ски»

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