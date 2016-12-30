Орловский губернатор: идея о памятнике Сталину имеет право на жизнь

По словам Вадима Потомского, окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от мнения орловцев
Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что без социологического опроса населения устанавливать памятник Иосифу Сталину не будут. По его мнению, эта идея имеет право на существование, ведь в других регионах страны попытки увековечить память о вожде «были, есть и будут». Однако говорить о том, что вопрос с установкой - дело решенное, как минимум поспешно, заявил губернатор.
Вадим Потомский, кстати, выдвинутый на пост губернатора области от КПРФ, считает, что пока люди не выскажутся, ни о какой установке памятника даже речи идти не будет.
Как напоминает InfoOrel.ru, с инициативой увековечить «вождя народов» в Орле выступили представители местного отделения общероссийской организации «Дети войны» совместно с региональным отделением КПРФ. Предложение вновь вызвало резкий протест общественников. Активисты собирают подписи против установки памятника, писали ранее «Известия».
Кстати, в сентябре этого года в Орле был открыт памятник Ивану Грозному.
Одновременно Вадим Потомский поддержал идею установки табличек в память о репрессированных сталинским режимом. «Это история нашей страны, плохая, но история. И если установкой этих табличек наши современники отдают дань памяти и уважения своим предкам, это вполне нормально», — считает губернатор.