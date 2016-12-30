Вашингтон санкциями мстит за провал в своей внешней политике

США введением антироссийских санкций мстят за провал во внешней политике. Очень символично, что они [санкции] совпали с объявлением о начале перемирия в Сирии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Очень символично то, что произошло 29 декабря в мире. В Москве было объявлено о перемирии в Сирии, долгожданном, к которому мы шли — шли дипломаты, военные, объединив усилия, пытаясь найти точки соприкосновения с нашими партнерами», — сказала она, передает «РИА Новости».

«29 декабря, в этот же день, Вашингтон тоже сделал объявление о высылке российских дипломатов — своеобразная месть за провал своей внешней политики», — уточнила дипломат.

В четверг спустя несколько часов после объявления перемирия в Сирии администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц.