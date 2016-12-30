В графике Трампа не запланирована беседа с президентом РФ

В рабочем графике Дональда Трампа, избранного президентом США 8 ноября, пока не запланирован разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил на брифинге пресс-секретарь политика Шон Спайсер, изменений в графике республиканца нет.

«У нас нет никаких изменений в графике (Трампа .— Ред.)», — цитирует Спайсера «РИА Новости». Он напомнил, что на следующей неделе состоится встреча Трампа с представителями американской разведки. Будет обсуждаться вопрос хакерских атак, в которых действующая администрация США обвиняет Россию.



В четверг американские власти ввели очередные санкции против России, в частности, объявив персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Трамп в специальном заявлении заявил, что «пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это».