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Транзит российского газа через Украину сократился на 19% в декабре

В «Нафтогазе» выразили убежденность, что почти все дополнительные объемы прошли через газопровод Opal

Транзит российского газа через Украину в Европу с 22 декабря сократился на 19% в связи с увеличением его поставок по газопроводу Opal, сухопутному продолжению «Северного потока».

Такие данные привела пресс-служба «Нафтогаза Украины».

Эксперты украинской компании отмечают, что объемы прокачки российского газа через Opal за тот же срок выросли с 57,1 млн кубометров до 80,5 млн кубометров (+41%).

«В результате «Газпром» нарастил загрузку газопровода Opal с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились до 120,8 млн кубометров в сутки», — говорится в сообщении компании.

По мнению руководства компании, это «ставит под сомнение» утверждения о том, что расширение доступа «Газпрома» к Opal не приведет к уменьшению объемов транзита российского газа через Украину.

В конце октября Еврокомиссия одобрила с оговорками соглашение между BNetzA, Opal Gastransport GmbH & Co. KG (оператор газопровода, доля участия «Газпрома» — 49,98%, Wintershall Holding GmbH — 50,02%), «Газпромом» и «Газпром экспортом», которое предполагает расширение доступа российского холдинга к газопроводу Opal.

После этого президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение Еврокомиссии может создать риск для поставок газа между Украиной и Польшей.​​​​​​​

Газопровод Opal начинается на берегу Балтийского моря и тянется через территорию Германии до деревни Брандов на немецко-чешской границе. 

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Транзит российского газа через Украину сократился на 19% в декабре

В «Нафтогазе» выразили убежденность, что почти все дополнительные объемы прошли через газопровод Opal

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