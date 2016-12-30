Транзит российского газа через Украину сократился на 19% в декабре

Транзит российского газа через Украину в Европу с 22 декабря сократился на 19% в связи с увеличением его поставок по газопроводу Opal, сухопутному продолжению «Северного потока».



Такие данные привела пресс-служба «Нафтогаза Украины».



Эксперты украинской компании отмечают, что объемы прокачки российского газа через Opal за тот же срок выросли с 57,1 млн кубометров до 80,5 млн кубометров (+41%).



«В результате «Газпром» нарастил загрузку газопровода Opal с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились до 120,8 млн кубометров в сутки», — говорится в сообщении компании.



По мнению руководства компании, это «ставит под сомнение» утверждения о том, что расширение доступа «Газпрома» к Opal не приведет к уменьшению объемов транзита российского газа через Украину.

