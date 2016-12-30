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Жители Марий Эл смогут оценить качество работы чиновников

Дать оценку эффективности работы властей граждане смогут путем онлайн-голосования

Жители Республики Марий Эл с 1 января 2017 года смогут оценить качество работы чиновников и местных предпринимателей методом опроса с применением IТ-технологий.

По данным минэкономразвития республики, опрос призван определить степень удовлетворенности населения республики деятельностью руководителей органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) и городских (сельских) поселений. Кроме того, граждане смогут оценить эффективность работы руководителей унитарных предприятий и учреждений, акционерных обществ, предоставляющих услуги в республике, отмечает ИА MariMedia.

Опрос будет проводиться методом онлайн-голосования на информационном ресурсе правительства Республики Марий Эл и на портале госуслуг.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Жители Марий Эл смогут оценить качество работы чиновников

Дать оценку эффективности работы властей граждане смогут путем онлайн-голосования

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