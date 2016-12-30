СМИ: Маккейн планирует провести слушание по киберугрозам 5 января

Сенатор-республиканец, председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн заявил о планах организовать 5 января слушания по киберугрозам.



Как пишет Politico со ссылкой на источник, основной темой станет предполагаемое влияние России на ход президентских выборов.



В слушаниях примут участие: директор Нацразведки США Джеймс Клэппер, замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре, глава Кибернетического командования США Майк Роджерс.

Издание отмечает, что они состоятся всего лишь спустя три дня после начала работы конгресса нового созыва.

Ранее ЦРУ через СМИ обвинило РФ в кибератаках на партийные серверы Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось.

Москва категорически отвергает обвинения, называя их бездоказательными и голословными. Официальный представитель Министерства иностранных дел России предположила, что заявления американских силовых ведомств в адрес России являются частью борьбы за сферы влияния в США.



Накануне американские власти объявили 35 сотрудников российского посольства персонами нон грата. Им предписано покинуть страну в течение трех дней. Причиной стало якобы имевшее место вмешательство России в ход президентской гонки.

