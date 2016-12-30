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Досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в марте 2017 года

Их решили провести раньше запланированного срока

Досрочные выборы в городскую Думу Екатеринбурга по двум округам состоятся в марте следующего года. Решение о переносе дополнительных выборов в гордуму было принято на заседании избирательной комиссии в Екатеринбурге.

В частности, выборы в гордуму пройдут по Кировскому одномандатному округу №8 и Орджоникидзевскому округу №14. Избранные от этих территорий депутаты покинули гордуму минувшей осенью: Игорь Володин стал депутатом Свердловского заксобрания, а Светлану Учайкину назначили министром культуры региона, отмечает TagilCity.ru.

Изначально планировалось, что городские досрочные выборы проведут в единый день голосования — 10 сентября 2017 года. Позже городской избирком обратился в Центризбирком с просьбой перенести кампанию на полгода раньше, чтобы не оставлять на целый год два крупных района Екатеринбурга без представителей в Думе (в двух округах зарегистрировано более 120 тыс. избирателей).

В итоге досрочные выборы в Екатеринбурге принято провести 19 марта 2017 года. Таким образом, у возможных претендентов стать депутатом остается три месяца на подготовку к проведению избирательной кампании.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в марте 2017 года

Их решили провести раньше запланированного срока

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