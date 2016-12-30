СМИ: «Наполи» интересуется Андреем Ярмоленко

Итальянский «Наполи» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко.

Как пишет издание La Gazzetta dello Sport, в летнее трансферное окно клуб из Неаполя могут покинуть ведущие игроки — полузащитники Омар Эль-Каддури и Хосе Кальехон. На их место и рассматривается кандидатура 27-летнего украинского игрока.



Ярмоленко выступает за «Динамо» с 2007 года, в нынешнем сезоне он провел 33 матча и забил девять мячей, а также отдал пять голевых передач. Футболист трижды становился чемпионом Украины. Он также двукратный обладатель Кубка страны и трехкратный Суперкубка.



За национальную сборную Ярмоленко провел 66 матчей, в которых забил 28 мячей.

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