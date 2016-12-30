Рогозин высмеял бахвальство Киева о превосходстве ракетного вооружения

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин иронично ответил на заявление Украины о том, что она якобы превзошла Россию в создании ракетного оружия.



«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», — заявил депутат Верховной рады. «Точнее, которого в России уже нет», — написал Рогозин в своем Facebook.



Ранее глава парламентского комитета по вопросам национальной обороны Сергей Пашинский заявил, что заканчиваются государственные испытания ракетного вооружения, которое якобы превосходит российские аналоги.

