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Пятница,
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Рогозин высмеял бахвальство Киева о превосходстве ракетного вооружения

Вице-премьер отметил, что на Украине делают оружие, которого в России уже нет

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин иронично ответил на заявление Украины о том, что она якобы превзошла Россию в создании ракетного оружия.

«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», — заявил депутат Верховной рады. «Точнее, которого в России уже нет», — написал Рогозин в своем Facebook.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам национальной обороны Сергей Пашинский заявил, что заканчиваются государственные испытания ракетного вооружения, которое якобы превосходит российские аналоги.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Рогозин высмеял бахвальство Киева о превосходстве ракетного вооружения

Вице-премьер отметил, что на Украине делают оружие, которого в России уже нет

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