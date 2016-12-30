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Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы

Cенатор Линдси Грэм награжден президентом Украины орденом Ярослава Мудрого

Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы, о чем сообщил на своей странице в Facebook. Украинский лидер в сообщении на своей странице в соцсети назвал Маккейна «преданным другом Украины».

Cенатор Линдси Грэм награжден президентом Украины орденом Ярослава Мудрого, добавил Порошенко.

Для Киева «очень важно иметь традиционную двухпартийную поддержку в конгрессе США… в борьбе против российской агрессии», отметил Порошенко, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы

Cенатор Линдси Грэм награжден президентом Украины орденом Ярослава Мудрого

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