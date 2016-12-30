СМИ назвали наследниц многомиллионного состояния Джорджа Майкла

Известный британский поп-певец Джордж Майкл, который скончался 25 декабря в собственном доме, оставил «значительную часть» своего состояния, которое оценивается в £105 млн, своей старшей сестре Мелани.



Как сообщает The Telegraph, Мелани была личным парикмахером и стилистом Майкла и сопровождала певца в турне в конце 1980-х годов.



Также в завещании на получение наследства указана еще одна старшая сестра певца — 57-летняя Йода.



Тем временем полиция информировала, что результаты вскрытия певца не пролили свет на причины его гибели. В распространенном сообщении говорится, что будут проведены дополнительные тесты, результаты которых станут известно только через несколько недель.

Напомним, Джордж Майкл скончался 25 декабря в своем доме в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир, которое находится к северо-западу от Лондона.



Йоргос Кириакос Панайоту, более известный как Джордж Майкл, начал свою карьеру в 18 лет, создав с приятелем Эндрю Риджли группу Wham! В 1986 году Джордж начал сольную карьеру. Самыми популярными композициями певца стали Last Christmas, Faith и Careless Whisper.



Он был удостоен двух премий «Грэмми» и продал около 100 млн копий своих альбомов, а его дуэты с Аретой Франклин и Элтоном Джоном длительное время возглавляли чарты Великобритании и США.

