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Нефть дешевеет на данных о росте буровых установок в США

Стоимость мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,40%

Нефть дешевеет на данных о росте буровых установок в США.

Об этом заявили СМИ на основе отчета нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

«У производителей будет стимул продолжать увеличивать число своих буровых установок, и это будет выливаться в более высокий уровень добычи», – цитирует «РИА Новости» мнение президента компании Ritterbusch & Associates Джима Риттербуша.

Опубликованные данные свидетельствуют о том, что стоимость заключенных контрактов по нефти марки Brent упала на 0,40% – до 56,60 долларов за баррель.

Количество буровых установок в США выросло на 5 единиц и достигло 658 на конец рабочей недели.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Нефть дешевеет на данных о росте буровых установок в США

Стоимость мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,40%

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