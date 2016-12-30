Избранный президент США Дональд Трамп одобрил решение Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции.

Об этом республиканец заявил в своем Twitter.

«Отличный шаг с задержкой… Я всегда знал, что он очень умный!» — цитирует «РИА Новости» Трампа.

Ранее президент США Барак Обама объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов.

Данная мера Белым домом была принята в ответ на якобы вмешательство российских спецслужб в процесс выборов в США.

Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов в качестве ответной меры, заявив, что не будет опускаться до уровня «кухонной дипломатии».

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