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Трамп одобрил решение Путина не высылать американских дипломатов

Избранный президент США Дональд Трамп считает «отличным ходом» решение президента РФ Владимира Путина не отвечать на высылку 35 российских дипломатов

Избранный президент США Дональд Трамп одобрил решение Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции.

Об этом республиканец заявил в своем Twitter.

«Отличный шаг с задержкой… Я всегда знал, что он очень умный!»  цитирует «РИА Новости» Трампа.

Ранее президент США Барак Обама объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов.

Данная мера Белым домом была принята в ответ на якобы вмешательство российских спецслужб в процесс выборов в США.

Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов в качестве ответной меры, заявив, что не будет опускаться до уровня «кухонной дипломатии».

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Трамп одобрил решение Путина не высылать американских дипломатов

Избранный президент США Дональд Трамп считает «отличным ходом» решение президента РФ Владимира Путина не отвечать на высылку 35 российских дипломатов

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