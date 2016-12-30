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Кадыров назвал достойной реакцию Путина на «детскую разборку» Обамы

Чеченский лидер считает, что в Вашингтоне от российского президента ждали высылки американских дипломатов

Чеченский лидер Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Instagram реакцию президента РФ Владимира Путина на высылку российских дипломатов из США в рамках новых санкций.

По словам Кадырова, решение администрации Барака Обамы выслать сотрудников дипмиссий РФ, дав им на сборы 72 часа, — это «детская разборка», поэтому отказ Владимира Путина от зеркального ответа по ситуации является достойным в сложившейся ситуации.

«С огромной надеждой в Вашингтоне ждали зеркального ответа президента России Владимира Путина. Владимир Владимирович показал, что Россия и ее лидер выше детских разборок Барака Обамы», — написал глава Чечни.

Кадыров также возложил надежду на изменение ситуации в двусторонних отношениях РФ и США после прихода новой администрации Белого дома под предводительством избранного президента Дональда Трампа.

По словам чеченского лидера, после смены власти Вашингтон сможет проанализировать ситуацию «без темных очков» и предпринять встречные шаги для нормализации российско-американских отношений.

Как сообщали «Известия», Владимир Путин отказался зеркально ответить на высылку 35 дипломатов из США в рамках новых антироссийских санкций, отметив при этом, что именно зеркальный ответ был бы в духе дипломатической практики.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Кадыров назвал достойной реакцию Путина на «детскую разборку» Обамы

Чеченский лидер считает, что в Вашингтоне от российского президента ждали высылки американских дипломатов

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