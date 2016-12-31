Главы МИД РФ и Турции обсудили режим прекращения огня в Сирии

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры по телефону
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили выполнение режима прекращения огня в Сирии.
Об этом заявило российское внешнеполитическое ведомство.
«Министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений документов, подписанных 29 декабря правительством Сирии и оппозицией при посредничестве Москвы и Анкары», — цитирует сообщение «Lenta.ru».
Напомним, что инициативу Москвы и Анкары по прекращению огня поддержала вооруженная сирийская оппозиция.
Если перемирие будет соблюдаться, то представители сирийского правительства и оппозиция начнут в Астане переговоры по урегулированию конфликта.
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