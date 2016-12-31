Перемирие в Сирии соблюдается, считают в Вашингтоне.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

«Мы считаем, что это хорошо для сирийского народа, с точки зрения прекращения их страданий, и, возможно, это шанс прекратить гражданскую войну», – цитирует его ТАСС.

Кроме того, представитель оборонного ведомства США добавил, что борьба с ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) продолжается, в том числе и в Сирии.

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