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Перемирие в Сирии соблюдается, считают в Вашингтоне

При этом борьба с ИГ продолжается

Перемирие в Сирии соблюдается, считают в Вашингтоне.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

«Мы считаем, что это хорошо для сирийского народа, с точки зрения прекращения их страданий, и, возможно, это шанс прекратить гражданскую войну», – цитирует его ТАСС.

Кроме того, представитель оборонного ведомства США добавил, что борьба с ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) продолжается, в том числе и в Сирии.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Перемирие в Сирии соблюдается, считают в Вашингтоне

При этом борьба с ИГ продолжается

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