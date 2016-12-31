Трамп подверг критике американские СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что русские водят за нос телеканалы Си-эн-эн и Эн-би-си
Избранный президент США Дональд Трамп критике американские СМИ за манеру освещения событий, связанных с Россией.
Об этом он написал в своем микроблоге
«Русские так обводят вокруг пальца Си-эн-эн и Эн-би-си, на это смешно смотреть, те ни о чем не догадываются. «Фокс ньюс» все понимает», – цитирует ТАСС республиканца.
При этом Трамп не разъяснил, что конкретно он считает неправильным в освещении событий телеканалами.
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