Трамп подверг критике американские СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп критике американские СМИ за манеру освещения событий, связанных с Россией.

Об этом он написал в своем микроблоге

«Русские так обводят вокруг пальца Си-эн-эн и Эн-би-си, на это смешно смотреть, те ни о чем не догадываются. «Фокс ньюс» все понимает», – цитирует ТАСС республиканца.

При этом Трамп не разъяснил, что конкретно он считает неправильным в освещении событий телеканалами.

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