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Меркель в Новый год назовет главную угрозу для Германии

Пресс-служба канцлера ФРГ заранее распространила текст новогоднего поздравления Меркель немцам

В традиционном новогоднем обращении к жителям Германии канцлер ФРГ Ангела Меркель назовет «угрозой номер один» для страны террористическую угрозу, передает Reuters.

В тексте обращения Меркель, распространенном ее пресс-службой за день до Нового года, говорится, что угроза терактов в течение многих лет держит Германию в напряжении..

«В 2016 году его проявления затронули центр нашей страны — в Вюрцбурге, Ансбахе и несколько дней назад — на рождественском базаре в Берлине», — говорится в тексте.

По словам Меркель, содержащихся в поздравлении, в связи с террористической угрозой в нынешнем году специальные службы Германии получат дополнительную поддержку.

Еще одна ключевая тема новогоднего поздравления канцлера ФРГ — это будущее Евросоюза и парламентской демократии. В 2016 году, говорится в тексте поздравления, многие решили, что у объединенной Европы нет будущего.

«на двигается с трудом, ей приходится бороться с глубокими ранами, такими как выход страны-участника объединения ЕС… Но мы, немцы, никогда не должны колебаться и думать, что счастливое будущее может быть в рамках национального одиночного существования», — считает Меркель.

Кроме того, канцлер ФРГ в своей новогодней речи, обращенной к жителям Германии, упомянет предстоящие в 2017 году выборы в бундестаг, демократию, социальную рыночную экономику.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Меркель в Новый год назовет главную угрозу для Германии

Пресс-служба канцлера ФРГ заранее распространила текст новогоднего поздравления Меркель немцам

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